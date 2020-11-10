İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ortak çıkarlar doğrultusunda bölge ülkeleri ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump gitti, biz ve komşular kaldık. Yabancılara dayanmak güvenlik getirmiyor, sadece umutları heba ediyor. Halklarımız ve ülkelerimizin ortak çıkarlarını sağlamak namına işbirliği elini uzatıyoruz. Herkesi diyaloğa davet ediyoruz, çünkü ihtilaflar ve gerginliklere son vermenin tek yolu” ifadesini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin itirazlarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları gelecek hafta gelmeye başlayacak. Amerika'yı yeniden büyük yap!" ve "Biz kazanacağız" ifadelerinin bulunduğu tweet'ler attı.