Netanyahu, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İrlanda’daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998’de Nobel ödülü alan David Trimble, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına vesile olmaları dolayısıyla İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ı 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

Açıklamada, “Nobel Ödül Komitesi’nin kurallarına uygun olarak, Lord Trimble bir Nobel Barış Ödülü sahibi olarak, Başbakan Netanyahu’yu aday gösterme kararı bu konunun komitede görüşülmesine yol açacak” ifadesine yer verildi.