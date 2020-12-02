Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali

Politico gazetesinin aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi üyelerine konuşan Trump, “İnanılmaz bir 4 yıldı. Bir 4 yıl daha olması için çalışıyoruz. Başka türlü sizinle 4 yıl sonra görüşeceğiz” ifadesini kullandı.