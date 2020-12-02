Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali

Politico gazetesinin aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi üyelerine konuşan Trump, “İnanılmaz bir 4 yıldı. Bir 4 yıl daha olması için çalışıyoruz. Başka türlü sizinle 4 yıl sonra görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri kazanma konusunda başarısız olması durumunda 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.
Politico gazetesinin aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi üyelerine konuşan Trump, “İnanılmaz bir 4 yıldı. Bir 4 yıl daha olması için çalışıyoruz. Başka türlü sizinle 4 yıl sonra görüşeceğiz” ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İngiliz Lordlar Kamarası üyesi David Trimble tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ortak çıkarlar doğrultusunda bölge ülkeleri ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
ABD’deki başkanlık seçimleri yarışını önde tamamlayan Demokratlar’ın adayı Joe Biden’in zaferinin ardından petrol fiyatları, iyimser beklentiler doğrultusunda yükselişe geçti.
ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan 150 binden fazla oyun oy verme süresi dolmadan seçim merkezlerine ulaştırılamadığı belirtildi.
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