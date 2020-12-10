ABD’den Rusya ve Çin’den teçhizat satın alan ülkelere yaptırım tehdidi

Irak’ın Rusya’dan hava savunma sistemi satın alma olasılığıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Cooper, CAATSA (ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) yasasını hatırlatarak, yasanın uygulanabileceğini söyledi.

Cooper, şunları söyledi: “Moskova veya Pekin’in sistemleri, platformları ve teknolojileri bizim sistemlerimizle etkileşime giremez. Aynı zamanda bunlar partnerlerimiz ile ABD arasındaki güvenlik alanında işbirliğine yönelik koşullara uymuyor. Dolayısıyla Irak olsun, başka bir ülke olsun, bu tarz bir adım hiçbir partnerimizin faydasına olmaz. Bununla birlikte daha önce belirttiğim gibi, yaptırım getirilmesi olasılığını öngören yasalar mevcut.”

Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini satın alması konusuna değinen Cooper, geçmişte de şimdi de güvenliği sağlamak konusunda ABD’nin en iyi partner olarak kaldığını ifade etti.

Cooper, “Türkiye, bir NATO üyesi. ABD’nin görevi de Batı ittifakında kalmasını sağlamak konusu üzerinde Türkiye ile çalışmak. Rusya veya Çin’den teçhizat satın alma girişimlerine gelince, söylediğim gibi, yaptırım tehdidi mevcut. Bu yaptırımların uygulanması için belirli bir zaman dilimi yok, yaptırımların boyutu da değişebilir. Farklı yönetimler tarafından da uygulanabilirler” dedi.