'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'

Türkiye’ye uygulanacak CAATSA yaptırımlarının açıklanmasının ardından ABD’ye hem iktidardan hem muhalefetten tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üslerine el koymalıdır” ifadelerini kullandı.

CAATSA yaptırımları, Türk siyasi partilerini tek cephede birleştirdi. Sputnik, siyasi parti temsilcilerine ABD’nin CAATSA yaptırımları ile ilgili görüşlerini ve Türkiye’nin ne yapması gerektiğini sordu.

“Bu yaptırımları sayesinde; Türkiye, başını dik tutacak, milli ekonomisini geliştirecek, milli savunma sanayisinde yeni atılımlar yapacak, Atlantik sisteminden iyice kopacak, Avrasya’daki başı dik konumuna daha da sağlam yerleşecek” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şöyle devam etti: “Türkiye bu yaptırımlardan büyük bir üretim devrimi ile çıkacak. Sağ olasın Amerika, üretim devriminin kapısını açıyorsun. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üslerine el koymalıdır.”