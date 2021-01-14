Facebook ve Twitter'ın ardından Youtube da Trump'ın kanalını askıya aldı

Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu. YouTube ayrıca, Trump'ın kanalına yorum yapılmasını da engelledi. Karar bir hafta içinde tekrar gözden geçirilecek. Ancak, Trump'ın kanalı başka bir uyarı daha alırsa bu sefer 2 hafta süreyle askıya alınacak ve üçüncü bir ihlal ise hesabın kalıcı olarak kaldırılmasına neden olacak.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Trump'ın görevden azledilmesi oylanacak. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.