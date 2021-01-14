İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı

Tahran'ın Suudi Arabistan ve BAE ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirten Hatipzade, "Kuveyt, Körfez'deki sorunların çözülmesine yönelik gelişmeler olduğunu açıklar açıklamaz bunu memnuniyetle karşıladık. Hala olumlu bakıyoruz. Bu çözümün devam edeceğini ve bölge istikrarı için bir mekanizma kurabileceğimizi umuyoruz' açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını vurguladı.