Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı

Bugün imzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, Sağlık Bakanlığının sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan Donald Trump'ın 'ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için yaptığını belirtti.
Bugün imzaladığı kararnamelerden biri ile Biden, 'Obamacare' olarak bilinen sağlık sistemini geri getirerek, Sağlık Bakanlığının sitesindeki sağlık sigortası kayıt kısmını yeniden hizmete açtı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satış onayı verilen F-35 uçakları dahil, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, basın toplantısında yaptığı açıklamada Körfez uzlaşması ve Suudi Arabistan ile BAE'nin İran'a karşı duruşundaki son değişikliğini memnuniyetle karşıladı.
ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı.
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