Japonya'da yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bir bakan atandı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'yu yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak da görev yapacağını açıkladı.

Kovid-19 pandemisi sürecinde intihar oranının kaygı verici şekilde arttığı Japonya'da intiharların nedeni olarak görülen yalnızlık problemiyle daha yakından ilgilenilmesi için adım atıldı.

Sakamoto'yla bir toplantı yapan Başbakan Suga, halihazırda bölgesel kalkınma ve düşen doğum oranı üzerinde çalışmalar yapan Sakamoto'nun yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla da ilgileneceğini belirtti.

Suga, "Kadınlar, izolasyondan erkeklere kıyasla daha fazla zarar görüyor ve intihar sayısı giderek artıyor. Sakamoto'nun sorunlara tanı koyacağını ve kapsamlı önlemler alacağını umuyorum" dedi.

Sakamoto da, sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemeye yönelik aktiviteler organize edeceğini ve insanlar arasındaki bağları pekiştireceğini söyledi.