Pentagon: Rusya, NATO için tehdit

Pentagon’un dünkü brifinginde, bakanlığın temsilcilerinden biri, “Rusya’nın, ABD dahil tüm NATO müttefikleri için tehdit olduğu ortada. Onlar, amaçlarına ulaşmak için askeri güç kullanıyor” ifadesini kullandı.

Brifingde söz alan bir diğer askeri yetkili, 'Rusya tam olarak nasıl ABD'yi tehdit ediyor' sorusuna, “Rusya’nın, otoriter yaklaşımıyla dünyanın dört bir yanında güvenlik ve istikrarı bozmak istediğini görüyoruz. Bunu, onların Çin ile işbirliğinde de görüyoruz” yanıtını verdi.

Yetkililer, yeni ABD idaresinin, “kendi çıkarlarımızı ilerletmek için Rusya ile çalışacağımızı ve aynı zamanda onları, umursamaz ve agresif eylemlerinden dolayı hesaba çekeceğimizi” ortaya koyduğunu söyledi.

Pentagon Şefi Lloyd Austin’in, NATO savunma bakanlarının video konferansı sırasında Rusya konusunu gündeme getirmeye hazır olduğu ifade edildi.

NATO savunma bakanlarının video konferansı, 17-18 Şubat’ta basına kapalı olarak yapılacak. Görüşmenin gündeminde ayrıca NATO’nun yeni stratejik konseptin geliştirilmesi konusu da yer alıyor. Yeni konseptte, Kuzey Atlantik ittifakının başlıca düşmanları olarak yine Rusya ve ilk kez Çin ilan edilecek.