ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli

ABD'li düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'un önündeki zorluk, bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Raporda, Türk-Amerikan işbirliğindeki gelişmenin 'iki ülkenin uyumlu bir dünya görüşünü paylaşmasını bekleyeceği' belirtilerek, ilişkilerdeki karşılıklı gelişmenin 'demokratik yollarla seçilmiş bir Türk hükümetine kalacağı' vurgulandı:

"Nihayetinde, Türkiye'nin Batı ile bağlarının yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına karar vermek demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümetine kalacak. O zamana kadar Washington'un karşısındaki zorluk, bu durumu ikili ilişkileri düşmanca hale getirmeden görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır."