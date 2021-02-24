ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Blinken, Mısır’ın Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarını satın almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rus Kommersant gazetesi Mart 2019’da kendi kaynaklarına atıfla Moskova ve Kahire’nin, iki milyar dolar karşılığında Mısır'a Su-35 avcı uçaklarının tedariki konusunda bir anlaşma imzaladıklarını yazmıştı. Ardından ABD birçok kez olası satış anlaşması ile ilgili olarak Mısır'a defalarca baskı yapmış ve anlaşmadan vazgeçmesini talep etmişti.