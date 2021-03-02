ABD askerleri tahıl yüklü 45 kamyonu Suriye'den Irak'a kaçırdı

ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'un önündeki zorluk, bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır" ifadelerine yer verdi.