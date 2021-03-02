ABD askerleri tahıl yüklü 45 kamyonu Suriye'den Irak'a kaçırdı

SANA muhabirine konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD askerleri, Derik yakınlarındaki Kharab el-Jir havaalanından çıkardıkları buğday ve arpa yüklü 45 kamyonu yasadışı olarak El Valid sınır kapısından Irak'a gönderdi.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, ABD askeri personeli pazartesi günü buğday ve arpa yüklü 45 kamyonu yasadışı bir şekilde Suriye'nin Haseke vilayetinden Irak'a kaçırdı.
SANA muhabirine konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD askerleri, Derik yakınlarındaki Kharab el-Jir havaalanından çıkardıkları buğday ve arpa yüklü 45 kamyonu yasadışı olarak El Valid sınır kapısından Irak'a gönderdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Mısır’ın Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarını satın almasından duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi.
ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'un önündeki zorluk, bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır" ifadelerine yer verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya’nın tüm NATO müttefikleri için tehdit oluşturduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, 16-17 Şubat tarihlerinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki görüşmeler için ABD’ye de davet gönderildiğini, ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.
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