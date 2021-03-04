UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı.

UCM'nin sitesinden yapılan açıklamada, Filistin'deki durumla ilgili söz konusu suçları soruşturmak için Mahkemenin yargı yetkisinin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsadığına ilişkin kararının ardından Savcılığın, resmi soruşturmaya başladığı belirtildi.

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti. UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.