'Suudi Arabistan Türk SİHA'larına talip'

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Yeni bir gelişme, Suudi Arabistan’ın da burada Yunanistan’la ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın Türkiye’den SİHA talebi var. Yani, kimin eli kimin cebinde, belli değil. Bölgede Türkiye'siz bir süreç bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye (Doğu Akdeniz) orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım" dedi.