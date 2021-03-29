Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi

Maduro tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yoksul ülkelere aşı sağladığı COVAX (Küresel Aşı Erişim Programı) sisteminden 'petrol karşılığında yararlanma' teklifi sunuldu.

"Venezüella'nın petrol gemileri var ve bizim petrolümüzü satın alacak müşterileri var" diyen Maduro, "Aşılar için petrolümüz hazır, ancak kimseye yalvarmayacağız" ifadelerini kullandı.