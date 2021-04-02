Austin'den Türkiye'ye 'S-400'den vazgeç' çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'li bakanın Türk tarafına 'S-400'leri elinde tutmama' yönünde çağrı yaptığı kaydedildi.