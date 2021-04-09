Husiler, Hedasi Barajı krizinin çözümünde aracılık yapmak istiyor

El-Husi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında şu üç temel yönde arabuluculuk sunmaya hazırız: iyi komşuluk ilişkilerinin korunması ve tarafların haklarına saygı gösterilmesi; Nil havzasında su sıkıntısı olmaması için baraj işletiminin tüm taraflar için en konforlu biçimini bulma yoluyla uzlaşmanın sağlanması; medyada karşılıklı suçlamalara son verilmesi” ifadesini kullandı.

مستعدون لتقريب وجهات النظر بين #إثيوبيا #السودان #مصر

على اساس المبادئ التالية

_حفظ حقوق الجوار

_عدم الانتقاص من المطالب المشروعة لكل طرف

_التوفيق بين ماهو مختلف بأقرب الحلول لمطالب كل طرف

_الاستفادة من مياه النيل بما لايخل بالاحتياج العام للأطراف

_التوقف عن التصريحات الإعلامي — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 8, 2021

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