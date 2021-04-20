Infantino: FIFA katiyen Süper Lig’i onaylamıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi’ni kurma girişimine karşı katiyen karşı olduklarını, bu turnuvanın mevcut futbol sisteminin dışında olduğunu belirtti.

Infantino, UEFA Kongresi sırasında, “FIFA olarak katiyen Süper Lig’in kurulmasını onaylamıyoruz. Bu, kapalı bir örgüt, mevcut kurumlardan, liglerden, birliklerden, UEFA ve FIFA’dan kopuyor. Bu örgüt, sistemin dışında kalıyor. Avrupa futboluna, UEFA’ya, birliğe desteğim tam” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz gün İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu.