Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi

İngiltere'nin OPCW heyetinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre OPCW üyeleri, Suriye'nin hak ve imtiyazlarının elinden alınmasını öngören kararı 87 oyla onayladı.

Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, “Örgütümüzün geçmişinde daha önce üye bir ülkenin ayrıcalıklarından ve haklarından mahrum edilmesi gibi emsaller hiç yaşanmadı” diye konuştu.

Daha önce Şulgin, OPCW’deki Batı ülkelerinin çabalarıyla, istenmeyen ülkeleri karalama mekanizmasının oluşturulduğunu belirterek, “Plan çok basit. Sponsorların parasıyla beslenen başta azılı Beyaz Miğferler olmak üzere sivil toplum örgütlerinin yardımıyla provokasyonlar organize ediliyor. Tüm bunlar, önde gelen Batı medyası tarafından aktif olarak destekleniyor. Ardından bu fake’leri meşrulaştırmak için OPCW yapısı devreye giriyor” ifadesini kullanmıştı.