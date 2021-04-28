ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor

CNN televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı’nın, Afganistan’dan tahliye edilecek ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için önümüzdeki günlerde bu ülkeye yaklaşık 650 asker yollamaya hazırlandığını bildirdi.

Pentagon’daki kaynaklara dayandırılan haberde, Afganistan’a ordu birliklerinin tahliyesini sağlayacak asker gönderme kararının ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından onaylandığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.