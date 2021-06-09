Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da Cenevre’de yapılacak görüşme öncesinde Washington’ın geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umduklarını ifade etti.

Primakov Okumaları isimli bir forumda konuşan Lavrov, “Zirveye hazırlanırken, umuyorum ki şu an Biden yönetiminde olan ve Rusya ile ilgili çalışan kişiler, Rusya’nın eylemleri, çıkarları, tutumu, kırmızı çizgilerini değerlendirir ve nihayetinde geçmiş yıllardaki hatalar üzerinde çalışır, uluslararası ilişkilerde bir hegemonya iddiası tutumuyla diyalog sürdürmekten kaçınır” dedi.