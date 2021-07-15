ABD, Amerikan askerleriyle çalışmış olan Afganları tahliye edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 'Müttefik Sığınma Harekatı'nın temmuz ayının sonunda başlayacağını belirtti. Sözcü, 'operasyonel ve güvenlik gerekçeleriyle' kaç Afganın ülkeden çıkarılacağını açıklayamayacağını söyledi.
ABD, Afganistan'daki savaş boyunca yabancı askerlere çevirmen olarak veya başka türlü yollarla destek veren vatandaşların bu ay içerisinde ülkeden çıkarılmaya başlanacağını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 'Müttefik Sığınma Harekatı'nın temmuz ayının sonunda başlayacağını belirtti. Sözcü, 'operasyonel ve güvenlik gerekçeleriyle' kaç Afganın ülkeden çıkarılacağını açıklayamayacağını söyledi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da aşı yaptıranlar veya son altı ay içinde Kovid-19 geçirmiş olanların kentteki restoran ve kafelere QR kodlarının resmedildiği geçici dövmelerle girebileceği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, EURO 2020 final karşılaşması sonrasında Londra’nın merkezinde İngiliz holiganların çıkardığı olaylara, BBC’nin Rusya’da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde yayınladığı 'Rusya'nın Holigan Ordusu' adlı belgeselini hatırlatarak tepki gösterdi.
Galatasaray futbol takımı, Olimpiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a girişte, PCR testlerinin kabul edilmemesi sebebiyle Türkiye'ye geri döndü. Türk Dışişleri "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" açıklaması yaptı.
NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya ile İngiltere arasındaki gerilimin ardından NATO'nun Karadeniz'deki varlığını koruyacağını ve bu bölgedeki partnerleriyle işbirliğini güçlendirmeyi planladığını söyledi.
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