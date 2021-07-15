Miami Belediye Başkanı'ndan 'Küba bombalansın' çağrısı

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili olarak Küba'nın bombalanması çağrısında bulundu.

ABD FOX News'a konuşan Suarez, "Küba, komünizmi yarımküreye ve tüm dünyaya ihraç ediyor ve bunu on yıllardır yapıyor. Bu, ABD'nin ulusal güvenliğini ilgilendirmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Suarez, salı günü verdiği röportajda Küba'ya yönelik askeri müdahalenin bir seçenek olduğunu söyledi ve daha önceki başka askeri müdahalelerden örnekler verdi: "Pakistan'da Usame bin Ladin'i ortadan kaldıran Demokrat bir cumhurbaşkanının müdahaleleri oldu ve Kosova'da Başkan Clinton hava saldırılarıyla insani bir meseleye müdahale etti. Yani tarihte pek çok fırsat oldu".