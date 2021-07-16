ABD ve Almanya, Washington Deklarasyonu'nu imzaladı

Biden-Merkel zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan yayınlanan Washington Deklarasyonu metnine göre ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin temeli, demokratik ilkelere, değerlere ve kurumlara müşterek olarak bağlı olmaya dayanıyor.

'İyi dostlar aynı görüşte olmayabilir'

İki liderin görüşmesinin ana maddesi, uzun bir süredir ABD ile Almanya arasında gerilime neden olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi oldu. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Biden, ''Kuzey Akım-2 konusundaki görüşüm bir süredir biliniyor. İyi dostlar aynı görüşte olmayabilir, ancak ben Başkan olduğumda (proje) yüzde 90 oranında tamamlanmıştı ve yaptırım uygulamak hiç mantıklı görünmüyordu'' dedi.