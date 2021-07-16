ABD Hava Kuvvetleri’nin elindeki F-35’lerin yüzde 15’inin motoru çalışmıyor

The Drive dergisinde yayınlanan bir yazıda, şu anda dünyadaki F-35 jetlerinden 46’sının motorlarının çalışmadığı, bunun da motorun dönen kanatları üstündeki ısıdan koruyucu kaplamayla ilgili bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yazıya göre, ABD hava güçlerinin elindeki 41, donanma güçlerinin elindeki iki ve yabancı ülkelerin hava güçlerinin elindekiyse üç F-35 jeti, motorlarının çalışmıyor olması nedeniyle havalanamıyor. Tüm bunlar, ABD hava güçlerinin kullanımında olan F-35 jetlerinin neredeyse yüzde 15’inin motorlarının çalışmaz hâlde olduğu anlamına geliyor.