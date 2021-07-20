SANA: ABD, Deyr ez Zor'da gıda ürünleri yüklü TIR'ı imha etti

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Deyr ez Zor'un Süveyde ilçesinde gıda ürünleri yüklü TIR'ı imha etti.
ABD'ye ait bir insansız hava aracının, Deyr ez Zor'un güneydoğusunda, Irak sınırına yakın bir noktada gıda ürünleri yüklü TIR'ı imha ettiği belirtildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Deyr ez Zor'un Süveyde ilçesinde gıda ürünleri yüklü TIR'ı imha etti.
Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin (AB) bazı üye ülkelerin eylemlerinden dolayı zayıfladığını belirtti.
The Drive dergisinde yayınlanan bir yazıda, şu anda dünyadaki F-35 jetlerinden 46’sının motorlarının çalışmadığı, bunun da motorun dönen kanatları üstündeki ısıdan koruyucu kaplamayla ilgili bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.
Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, çeşitli küresel konularda paylaştığı ortak ilkelerin yer aldığı Washington Deklarasyonu'nu imzaladı.
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili olarak Küba'nın bombalanması çağrısında bulundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)