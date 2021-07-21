Fas hükümetinin cep telefonunu hedef aldığı 1000 Fransız içinde Macron da var

İsrailli şirket NSO Group'un onlarca ülkenin hükümetlerine sattığı Pegasus casus yazılımıyla binlerce gazeteci, aktivist ve muhalife dinleme-takip yapılması skandalının içinden çıkan Fas-Fransa skandalının çapı büyüyor.

Fransız solunun saygın gazetesi Le Monde, Fas hükümetinin Pegasus'u kullanarak hacklemeye çalıştıkları arasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait bir akıllı telefonun da olduğunu yazdı.

Habere göre Macron, önceki Başbakan Edouard Philippe ve hükümetin 14 üst düzey üyesi daha 2019'da Fas hükümetinin Pegasus operasyonunun hedefi oldu.