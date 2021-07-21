Ben & Jerry’s Yahudi yerleşimlerinde dondurma satmayı bitirme kararı aldı

İsrail'de en sevilen dondurma markası olan ABD'li Ben & Jerry’s, İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu.

Merkezi ABD'nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry's dondurma şirketinin yazılı açıklamasında, işgal altındaki Filistin topraklarında satış yapmanın kendi değerleriyle uyuşmadığı ve Ben&Jerry's sevenlerle ortaklarının bu yöndeki endişelerine kulak verildiği belirtildi.

İsrail'de 2 yıl içinde 4. kez yapılan marttaki erken seçimin ardından haziran ortasında 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybeden, ama iktidarın peşini bırakmayacağına dair her türlü sinyali veren Benyamin Netanyahu ise daha ileri giderek ABD'li dondurma şirketinin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Netanyahu, ''Artık biz İsrailliler hangi dondurmayı almayacağımızı biliyoruz" dedi.