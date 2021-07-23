'Suriye hava savunma sistemleri, Humus semalarında İsrail saldırılarına karşılık verdi'

Füzelerden bazılarının Humus'un batısında yer alan Tartus'a bağlı Safita bölgesi yakınlarına düştüğü belirtildi. Bazı kaynaklar, Şayrat hava üssünün de hedef alındığını kaydetti.
Suriye devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin ülkenin Humus kentinde İsrail tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini bildirdi.
Füzelerden bazılarının Humus'un batısında yer alan Tartus'a bağlı Safita bölgesi yakınlarına düştüğü belirtildi. Bazı kaynaklar, Şayrat hava üssünün de hedef alındığını kaydetti.
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İsrail'de en sevilen dondurma markası olan ABD'li Ben & Jerry’s, İsrail'in işgal edip Yahudi yerleşimleriyle donattığı Filistin topraklarında dondurma satmayacağını duyurdu.
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