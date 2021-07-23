CIA Başkanı: Havana Sendromu'ndan Rusya sorumlu olabilir

ABD'nin Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirdiği 2016'da Havana'ya konuşlandırılan Amerikalı yetkililerde baş dönmesi, mide bulantısı, migren ve hafıza kaybı gibi belirtiler görülmesine atıfla verilen adla Havana Sendromu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

NPR'a röportaj veren Burns, Havana Sendromu'ndan rahatsızlanan yaklaşık 200 ABD yetkilisi ile akrabası arasında yaklaşık 100 CIA görevlisi ile aile üyesinin bulunduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi panelinin aralık ayında bulduğu makul teorinin 'yönlendirilmiş enerji ışınlarının' sendroma neden olduğu tezine dayandığını hatırlatan CIA Başkanı, sendromun kasıtlı olarak çıkarıldığının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi. ABD'deki Rusya ile ilgili klişe komplo teorilerinin izinden giden Burns, Rusya'nın sorumlu olabileceğini, ancak daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kesin sonuçları açıklamayacağını söyledi.

Moskova, Havana Sendromu'nda rolü olduğu iddialarını reddediyor.