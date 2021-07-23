Norveç’te ‘Rus işgalciler’ alarmı

Norveç ulusal televizyonu NRK, “Rus işgalciler” olarak nitelendirdiği kambur sombalığının kraliyet sularını istilasıyla ilgili bir materyal hazırladı.

NRK’nın haberinde, “Garbuşa, Pasifik sombalığı veya Rus sombalığı, bu meşhur balığın birçok adı var. Bu yaz, biraz alışılmadık bir görünüme sahip iki kilogramlık bir balık çok dikkat çekti" ifadesine yer verildi.

Kambur sombalığının doğal yaşam alanının Pasifik Okyanusu’nun kuzeyi olduğunu, bu yüzden Pasifik sombalığı dendiğini anımsatan NRK, bu balığın, Kola Yarımadası sularına getirildiği 1960’lı yıllardan itibaren Norveç’in nehirlerine sızdığı ifade edildi.

Haberde, “Bu Rus işgalciler Norveç somonunu tehdit ediyor. İstilanın sonuçlarını şimdiden görebiliyoruz. Finnmark’ın doğusundaki birçok nehir, Atlantik somonu kıtlığı nedeniyle balıkçılığa kapatıldı” ifadesine yer verildi.