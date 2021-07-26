ABD, Afganistan'da hava saldırılarını sürdürecek

ABD'nin Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirdiği 2016'da Havana'ya konuşlandırılan Amerikalı yetkililerde baş dönmesi, mide bulantısı, migren ve hafıza kaybı gibi belirtiler görülmesine atıfla verilen adla Havana Sendromu hakkında yeni bir açıklama yaptı.