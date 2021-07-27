'Karbon nötr hedeflere ulaşılsa bile sıcaklıklar yükselmeye devam edecek'

Dünyanın birçok yerindeki sel felaketleri ve aşırı sıcaklar son günlerde uluslararası basının gündeminde. Uzmanlar, küresel iklim dengesinin bozulduğunu, karbon nötr hedeflere ulaşılsa bile sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğine işaret ediyor.

ABD'deki sıcak hava dalgaları ve Batı Avrupa'daki seller son zamanlarda dünya basınına damgasını vurdu. Ayrıca, geçen hafta, Çin'in Henan eyaletindeki sel nedeniyle 380 bin kişi tahliye edildi, Uganda'da nehirlerin taşması nedeniyle 30 köy etkilendi, Mumbai'de şiddetli fırtınaların ardından oluşan heyelanlarda 25 kişi öldü.

Kuzey Afrika'da sıcaklıklar 50 santigrat dereceye ulaştı. Türkiye bir yandan aşırı sıcaklarla diğer yandan sellerle başa çıkmaya çalışıyor. Güney Afrika ve Brezilya'da sıcaklıklar anormal şekilde düştü. Sibirya ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bilim insanları, küresel emisyon azaltma hedefleri yerine getirilebilse bile, bir miktar ısınmanın önüne geçilemeyeceğini tahmin ediyor.

Alman meteorolog Johannes Quaas, yıllardır artışta olan sera gazı emisyonlarının zamanla küresel iklim dengesini bozduğunu, bugün ortaya çıkan ekstrem hava olaylarının da bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Quaas, AB'nin tek seferde yayımladığı en kapsamlı iklim önlem paketi 'Fit for 55'e atıf yaparak "Toplumlar 2050'de karbondioksit kirliliğini sıfıra indirme hedefini karşılasa bile, gezegen bundan sonra ısınmaya devam edecek. Gezegenin yeni bir dengeye ulaşması gerekiyor ve bu gerçekleşene kadar ısınmaya devam edecek" dedi. Avrupa Birliği, bu paket ile 2050'de karbon nötr hale gelme hedefi açıklamıştı.

Sıcaklıkların ne zaman ne kadar artacağını ise kesin olarak bilmenin bir yolu yok.