Biden: Irak'ta yıl sonuna kadar kalmayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Irak'taki ABD muharip güçlerinin yıl sonuna kadar kalmayacağını söyledi.

Biden, yıl sonuna kadar Irak’ta ne kadar ABD askeri kalacağı şeklindeki bir soruya, "Irak'ta işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Bu durumda Irak'taki rolümüz, gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında IŞİD ile başa çıkmak şeklinde olacak ama yıl sonuna kadar muharip görevde kalmayacağız" yanıtını verdi.