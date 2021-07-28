Dışişleri: 'Göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum bencilce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, '''göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdı'' dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un 'Afgan mülteciler için Türkiye daha doğru yer' şeklindeki açıklamasına yazılı yanıt veren Bilgiç, ''Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve işbirliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce, hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır'' ifadelerine yer verdi.