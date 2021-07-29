Telegram’dan Biden ve Tihanovskaya’nın Beyaz Saray’da bir araya gelmesiyle ilgili açıklama yapan Zaharova, “Tihanovskaya, görüşmelerinin sona ermesinin ardından Biden’ın kendisiyle birlikte döndüğünü ve ona ‘Beyaz Saray’dan kurabiyeler’ verdiğini söyledi. Bunlar doğrudan onun kullandığı sözler. Tihanovskaya heyecanlı bir şekilde –aynen böyle- gazetecilerin karşısına geçip kendisine (vatanına karşı yaptırım çağrısı yapan biri olan kendisine) muhatabının kurabiye hediye edişini anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Olanları Gaydar’ın ‘Askeri bir sır, Malçiş-Kibalçiş ve onun kati sözleri hakkında bir masal’ (Skazka o Voennoy tayne, o Malçişe-Kibalçişe i ego tvyordom slove’ isimli eserindeki duruma benzeten Zaharova, “Orada da burjuvalar Malçiş Plohiş’i burjuvaziye dahil ettikten sonra keyiflenmiş ve ona bir fıçı reçel ile bir sepet kurabiye vermişti” değerlendirmesini yaptı.

Zaharova ayrıca web sunucusu tarafından gönderilen ya da kullanıcının bilgisayarında bulunan küçük veri parçası anlamına gelen bilgisayar terimi olan ‘cookie’ (Kurabiye anlamındaki ancak bilgisayar teknolojisinde ‘çerez’ olarak kullanılan) kelimesini hatırlattı.

Zaharova, “Sitelerin sizden kabul için onay istediği cookie’ler, çerezler de var. Bunların görevleri kullanıcının kimliğini doğrulamak, kişisel tercihlerini ve ayarlarını saklamak, kullanıcıya erişim durumlarını takip etmek. Bu cookie’ler müşterinin en önemli verilerine ulaşmak ve onları yönlendirmek demek. Bingo!” ifadelerini kullandı.