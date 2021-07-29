Rusya Savunma Bakanlığı: ABD, Afganistan’da kötü bir sirk terbiyecisi gibi davranıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Taliban’ın geniş topraklarını ele geçirdiği Afganistan’da iyice kötüye giden duruma sadece seyirci kalması nedeniyle ABD’yi 'kötü bir sirk terbiyesicine' benzettiği belirtildi.

Afganistan'ın komşusu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile bir araya gelen Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin çekilmesi ile Afganistan’da durumun kötüye gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunun, askeri-diplomatik bir kaynağın sözlerine atfen aktardığı habere göre Rusya Savunma Bakanı, “Afganistan’da durumun iyice kötüleştiği bu dönemde ABD’nin takındığı tavır, maalesef, gezici sirkin birinde çalışan kötü bir terbiyecinin davranışlarını çağrıştırıyor” dedi.