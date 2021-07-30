Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak

Ekonominin toparlanması, koronavirüs kısıtlamalarının zayıflatılması ve insanların çevrim dışına çıkması Facebook kârını olumsuz etkileyebilir.

Insider’ın aktardığına göre Facebook, pandeminin zayıflaması ve insanların kademeli olarak çevrim dışına çıkması nedeniyle 2021’in ikinci yarısında gelir artışında 'önemli ölçüde' yavaşlama bekliyor.