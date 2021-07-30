Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak

Insider’ın aktardığına göre Facebook, pandeminin zayıflaması ve insanların kademeli olarak çevrim dışına çıkması nedeniyle 2021’in ikinci yarısında gelir artışında 'önemli ölçüde' yavaşlama bekliyor.
Ekonominin toparlanması, koronavirüs kısıtlamalarının zayıflatılması ve insanların çevrim dışına çıkması Facebook kârını olumsuz etkileyebilir.
Insider’ın aktardığına göre Facebook, pandeminin zayıflaması ve insanların kademeli olarak çevrim dışına çıkması nedeniyle 2021’in ikinci yarısında gelir artışında 'önemli ölçüde' yavaşlama bekliyor.
Türkiye, çok sayıda şehirde yaşanan 60'ın üzerinde yangınla mücadelesinin üçüncü gününe girdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Taliban’ın geniş topraklarını ele geçirdiği Afganistan’da iyice kötüye giden duruma sadece seyirci kalması nedeniyle ABD’yi 'kötü bir sirk terbiyesicine' benzettiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya’ya kurabiye hediye etmesiyle ilgili yorumda bulundu. Zaharova, Biden’ın kurabiyelerinin Rus yazar Arkadiy Gaydar’ın bir masalında burjuvaların Malçiş-Plohiş’e (Kötü Çocuk) verdiği hediyelere benzetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye Irak, Libya, Afganistan ve Suriye’deki “küçük izlerini kaldırma” çağrısında bulundu.
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