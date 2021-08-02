Eski ABD'li komutan: Washington, Afgan halkını kanlı, vahşi bir iç savaşa terk etti

Afganistan'dan tüm askerleri çekmekle meşgul ABD Başkanı Joe Biden'a Irak ve Afganistan'da ABD öncülüğündeki yabancı güçleri komuta etmiş ve sonrasında CIA başkanlığı yapmış David Petraeus'dan 'İslamcıların iktidarı ele geçirmek üzere olduğu Afganistan'ı iç savaşa terk etmek' suçlaması geldi.

ABD'nin Irak ve Afganistan işgallerinde direnişe karşı savaşı komuta etme sicili bulunan David Petraeus, 'Washington'ın Afganistan'da demokrasi ve insan haklarını koruma görevini bırakarak Afgan halkını kanlı, vahşi bir iç savaşa terk ettiğini' söyledi.

The Times'a konuşan emekli general, Taliban'ın ikinci büyük kent Kandahar ve Helmand vilayetinin başkenti Leşker Gah'ı kuşatıp Kandahar-Herat otoyolunu kontrol ettiği manzara karşısında, şu öngörüde bulundu:

"En kötü hal senaryosu, sonunda Taliban'ın galebe çaldığı 1990'lardaki gibi kanlı ve vahşi iç savaşla karşılaşmamızdır."

"Dünyanın geri kalanı demokrasiyi desteklemediğimizi ve dünya çapında teşvik ettiğimiz insan hakları, bilhassa kadın hakları, eğitim hakları, basın ve ifade özgürlüğü gibi değerleri korumadığımızı görecek; bunların hepsi Afganistan'da ziyadesiyle eksik noksan, ama emin olun ki, Taliban'ın Ortaçağ'dan kalma İslamcı rejimi yeniden tesis etmesinden bin kat daha iyi."