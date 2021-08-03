ABD’nin hipersonik füzesinin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, havadan fırlatılan AGM-183A ARRW hipersonik füzesinin Pasifik Okyanusu'nun doğu kısmı üzerinde gerçekleştirilen ikinci denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Amerikan medyasında çıkan haberlerde AGM-183A füzesinin 30 dakikada Pekin'e, 20 dakika içinde ise Moskova'ya ulaşabileceği iddia edilmişti. Washington, sadece hipersonik silah çalışmaları için 3,2 milyar dolarlık bir bütçe ayırmayı planlıyor. Bu rakam, ülkelerin ezici çoğunluğunun savunma harcamalarının toplam hacmini aşmakta.