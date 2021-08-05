Taliban'ın Leşkergah kuşatmasını, ABD'nin baskısıyla Afgan hükümetinin bıraktığı Taliban mahkumlarından biri yönetiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın sonunda tamamlayacağı tamamen çekilmeye eski üst düzey yetkililerden gelen eleştirileri haklı çıkarır şekilde, Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban'ın Leşkergah şehrine saldırısını ABD'nin zoruyla Kabil'in serbest bıraktığı bir Taliban komutanının yönettiği belirtildi.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan barış anlaşması uyarınca Washington'ın baskısıyla Afgan hükümetinin istemeye istemeye serbest bıraktığı 5 bin Taliban mahkumunun yeniden silaha sarılıp savaş alanına geri döndüğünü aktaran The Wall Street Journal gazetesi, bunlardan biri olan Mevlevi Talib'in Afgan hükümet güçlerine yönelik taarruzda anahtar rol oynadığına dikkat çekti.

WSJ'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, Taliban mahkumlarının serbest bırakılmadan önce yeniden savaşmayacaklarını taahhüt eden belge imzaladıklarını, ama savaşa geri döndüklerini belirterek şöyle dedi:

"Serbest kalan Taliban şimdi Helmand'da çok kritik rol oynuyor. Onlar en şiddetli Taliban teröristleri."