Elon Musk: Rus teknolojisinden esinleniyorum

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Raptor roket motorunun geliştirilmesinde, tüm diğer faktörlerin yanı sıra, Rus teknolojisinden esinlendiğini belirtti.

Musk, Everyday Astronaut'a verdiği röportajda, “Tasarımın en karmaşık aşama olduğu yanılgısını ortadan kaldırmaya çalışıyorum. En zor olanı bu değil. Daha önce de birçok harika roket tasarımı vardı. Rus roket motorlarının tasarımını incelemek için çok zaman harcıyorum. Harika Rus motorları var, uzun zamandır sıvı roket motorları üzerinde çalışıyorlar. Ben kendim de yüzlerce farklı tasarım yaptım” dedi.