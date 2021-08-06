ABD, Japonya'nın Pompeo'ya hediye ettiği 5 bin 800 dolarlık viskiyi arıyor

ABD, Japonya hükümeti tarafından dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hediye edilen 5 bin 800 dolarlık viskinin akıbetini soruşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2019'da Japonya'nın dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hediye ettiği 5 bin 800 dolarlık (yaklaşık 50 bin TL) viskinin kaybolduğunu açıkladı.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, diğer hediyelerin aksine viskiye ne olduğuna dair resmi bir kayıt olmadı belirtildi.