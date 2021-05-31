Kayıt
12:54 31 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    KITALARARASI

    Türkiye’nin ilk SİDA’sı ULAQ, Mavi Vatan’ın korunmasında hangi görevleri üstlenecek?

    Kıtalararası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044226452_0:612:1400:1400_1200x675_80_0_0_57e5d675a173c33c79d446c7a0f39891.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kitalararasi/202105311044621979-turkiyenin-ilk-sidasi-ulaQ-mavi-vatanin-korunmasinda-hangi-gorevleri-ustlenecek/

    Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, CİRİT Füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi başarıyla imha etti. Yakın dönemde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen ULAQ, Türk denizlerinin korunmasında önemli bir görev üstlenecek.

    RS FM’de yayınlanan Kıtalararası programında, Türkiye’nin oyuna yeni kazandırdığı bir ürün olan ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ve bu sistemin deniz harbine getireceği yenilikler ele alındı.

    İnsansız sistemlerdeki başarı

    Türk savunma sanayisinin uluslararası arenada en çok öne çıkan teknolojisinin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) olduğu artık bir gerçek.

    Türkiye’nin bu alandaki başarısının arka planında ise hem SİHA’ların muharebe sahasında etkin kullanımını sağlayarak yeni bir harp konsepti oluşturması hem de bu ürünlerini birçok ülkeye ihracatını gerçekleştirmesi bulunuyor.

    Sıfır kayıplı savaş denilen personeli riske atmayan yakın muharebe modelinin uygulanmasını sağlayan insansız sistemler, sadece havada değil deniz ve karada da yeni teknolojiler ile geliyor.

    Sürekli tehdit altında ya da doğrudan savaşın içinde olan Türkiye de odağını farklı alanlarda da insansız sistemlerin geliştirilmesine yöneltmiş durumda.

    Bunun son örneği ise iki Türk firması Meteksan Savunma ve ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ SİDA oldu.

    ULAQ, gelecekte farklı versiyonlara sahip olacak

    Türkiye’nin ilk SİDA’sı olacak ULAQ; gelecekte farklı versiyonları ile farklı kullanım alanlarına sahip olacak ve Deniz Kuvvetleri’nin faaliyetlerinde performans ve verimi artıracak şekilde geliştirildi.

     Sistem, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine ve milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak.

    Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen ULAQ; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerde yer alabilecek.

    SİDA’nın kontrolü ise karadan mobil araçlar, karargah komuta merkezi veya gemiden yapılabilecek.

    ULAQ’ın füzelerini de Roketsan geliştiriyor. SİDA üzerinde yer alan silah sisteminde, 4 adet Lazer Güdümlü Füze CİRİT ve 2 adet Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS) taşıyabiliyor.

    SİDA; farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile de donatılabilecek.

    ULAQ SİDA’nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi (DSH), yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretilmesi planlanıyor.

    ‘Dünya genelinde bir SİDA’dan ilk kez füze atışı gerçekleştirildi’

    Yakın dönemde Deniz Kuvvetleri’nin envanterine kazandırılması hedeflenen SİDA’nın ayrıntılarını, Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin, RS FM’e değerlendirdi.

    Türkiye’nin SİHA’larda yakaladığı başarıyı SİDA’larda da yakalayabileceğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

    “Aslında İHA teknolojisinin başlangıcına sahip olduk ama sadece takip ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren İHA’lar da ABD ve İsrail üretimiydi. Daha sonra biz kendi İHA’larımızı geliştirerek bu teknolojiye yön vermiş olduk. Mühendislik gücümüzle, taktik birtakım kullanım şeklimizle gerçekten dünyada bu anlamda nam saldık. Şu anda dörtten fazla ülkede Türk SİHA’ları aktif olarak kullanılıyor. Her imzalanan ihracat anlaşmasında da tutar bir tık daha üste doğru gidiyor. Ukrayna ile açık kaynak bilgilerine göre 6 adet SİHA için 69 milyon dolar tutarında bir anlaşma imzalamıştık. Son olarak Polonya’nın aldığı 24 SİHA için 200 milyon doların üzerinde bir tutardan bahsediliyor. Bu, ABD’ye kıyasla çok ucuz bir fiyat ama performans açısından da bizim SİHA’larımız kendilerini kanıtladılar. SİDA alanında ise bu teknolojiye tamamen başlangıcından itibaren girdik. ULAQ ilk kez CİRİT lazer güdümlü füze atışı gerçekleştirdi. Bu sadece ULAQ veya Türkiye için ilk değil, dünya genelinde açık kaynak bilgilerine göre bir SİDA’dan ilk kez füze atışı gerçekleştirildi.”

    İnfografik
    © Sputnik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    ‘Hücumbot gibi platformlara çok ağır hasar verebilirler’

    Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’de sürekli tehditlerle karşı karşıya. Şahin, bu yeni sistemin Türkiye’nin Mavi Vatan mücadelesine ne katacağını ise şöyle anlattı:

    “SİDA, bu ailenin ilk üyesi. Üzerinde CİRİT ve L-UMTAS füzeleri mevcut. Şu andaki SİDA tasarımı gereğiyle bir fırkateynin görev yaptığı deniz derinliğinde görev yapamaz ancak kıyıda önemli görevler üstlenebilir. Bunlardan çok daha önemli olan ise bizim Doğu Akdeniz’deki bazı bölgeler ve Adalar Denizi’nin (Ege Denizi) neredeyse tamamında adacıklar var. Bu adalar, Yunan hücumbotlarının ve savaş gemilerinin tespitini engelliyor. Oradaki bir savaş gemisinin tespiti, teşhisi ve ona angajman gerçekleştirilmesi gerçekten zor ve başarılı olsak bile çok fazla zayiat verebiliriz. Ama ULAQ gibi SİDA’lardaki en büyük avantaj, birinci olarak, sarf edilebilir bir sistem olmaları yani maliyet açısından bir korvet ya da fırkateyn kadar stratejik değiller. İkincisi, personelleri yok. Üçüncü olarak, lojistik anlamda bir gıdaya vs. ihtiyaç duyulmadığı için çok daha uzun süre görev yaparak bu adaların uzun süre denetim altında tutulmasını sağlayabiliyorlar. Ayrıca 4 veya 6 adet mühimmatı ile çok başarılı bir şekilde angajman gerçekleştirebilecektir. Atış testinde bunu kendisi de kanıtladı. Tabii CİRİT ve L-UMTAS füzeleri bir fırkateyni ya da korveti batıramaz ama hücumbot gibi platformlara çok ağır hasar verebilirler. En kötü ihtimalle görev yapamaz, savaş harekatı düzenleyemez halde bırakabilirler.”

    ‘İhracat sinyalleri gelmeye başladı’

    ULAQ, elbette Türkiye’yi bu alanda bir üst lige taşıyacak. Şahin’e göre, sistemin önemli ihracat başarıları yakalaması da bekleniyor. Araştırmacı Anıl Şahin bu konuda ise şunları ekledi:

    “Atış testinin olduğu törene ben de katılım sağladım. Orada bile ihracat sinyalleri gelmeye başladı. Ben bu anlamda SİDA alanında çok büyük ihracat başarıları yakalayacağımızı düşünüyorum. Yine SİHA’larda olduğu gibi beraberinde mühimmat ve iletişim sistemlerinin satışı da gerçekleştirilecektir. Malezya’nın özellikle bu tarz SİDA’lara ilgisi olduğu bilinen bir gerçek. Katarlılar da yakından ilgileniyorlar. Ama bunlar sadece iki ülke ile sınırlı değil, bu yeni gelişmeye başlayan bir kavram ve biz buna öncülük ediyoruz. Denize kıyısı olan çoğu ülkenin ilgileneceğini düşünüyorum.”

    ‘ULAQ denizaltı savunma harbi insansız deniz aracı da gelecek’

    Şahin, son olarak insansız sistemlerin geleceğine dair ise şu değerlendirmelerde bulundu:

    “Türk savunma sanayisinin zaten insansız sistemler alanında yaptığı çalışmalar yakından takip ediliyordu. SİHA ile güzel bir giriş yaptık. Bugün AKINCI ve AKSUNGUR’dan bahsediyoruz. Ancak Türk mühendisliğinin sadece insansız hava platformlarına bağlı kalmadığı, diğer deniz ve karadaki insansız platformlara da çok kolay bir şekilde hayat verdiğini görmüş olduk. SİHA’larla birlikte kazanılan, bilgi, birikim ve tecrübe var. Bu her alanda farklı projelere hayat veriyor. Açıkçası şu anda otonom ve insansız platformlarla ilgili birkaç amaç var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi ise durumsal farkındalığın artırılması. Ayrıca insansız sistemlerin otonomi seviyesinin artırılması gibi hedefler de var. Teknoloji ve Türk savunma sanayi de geliştikçe daha otonom insansız sistemlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Görev parametreleri de değişecektir. Bir ULAQ SİDA’dan bahsediyoruz ancak SİDA ilk meyve. ULAQ denizaltı savunma harbi insansız deniz aracı diye bir şey gelecek. Bunun da ilk gösterimini yapacaklar ve bu sistem sayesinde belki de Türk denizlerinde denizaltı hareketliliği oldukça kısıtlanacak. Denizaltı savunma harbi denen kavrama milyarlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Ancak yine de bazı donanmalarda elle tutulur bir geri dönüş alınamıyor. Ama bugün ULAQ insansız deniz aracı çok daha az maliyetle bu işi önemli ölçüde sınırlandırabiliyor. Bu da insansız platformların nasıl bir stratejik öneme sahip olduğunun en büyük göstergesi.”

    İlgili konular:

    Bakan Varank: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok
    Çinli yazar, Selçuk Bayraktar'ı 'SİHA alanında deha' olarak nitelendirdi
    Rusya Dışişleri: Türkiye’nin İHA tedarik etmesi, Ukrayna’daki krizin çözümüne yardımcı olmuyor
    Bakan Varank: Birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecektir
    Etiketler:
    Savunma projeleri, Savunma silahları, savunma sanayi, hava savunma, Savunma, İsrail, ABD, Türkiye, Anıl Şahin, Roketsan, ARES Tersanesi, deniz kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, METEKSAN, Mavi Vatan, Turan Salcı, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), ULAQ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet