Bakan Selçuk açıkladı: 60 yaş ve üzerine 12 gün idari izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 60 yaş ve üzerinde olan çalışanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için alınan koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 13, 2020

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