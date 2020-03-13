Brezilya lideri Bolsonaro koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun negatif olduğunu belirtti.

- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

​Medyadaki 'pozitif' haberlerine tepki gösteren Brezilya lideri, "Medyanın sahte haberlerine inanmayın. Size ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

- NÃO ACREDITE NA MÍDIA FAKE NEWS!



- SÃO ELES QUE PRECISAM DE VOCÊS! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

​Öte yandan Bolsonaro'nun oğlu ve milletvekili Eduardo Bolsonaro da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok fazla yalan ve az bilgi var. Jair Bolsonaro ile ABD'de bulunan ekibe yapılan test henüz tamamlanmadı. Her zaman medyada yalan söyleyen insanlar vardır ve hikaye doğrulanırsa 'Sana söylemiştim!' derler, eğer doğrulanmazsa sadece fazladan bir sahte haber daha çıkmış olur" ifadelerini kullandı.

Resultado de Jair Bolsonaro @jairbolsonaro para coronavírus foi NEGATIVO. pic.twitter.com/jJYyiviEVy — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 13, 2020

​ABD ve Brezilya basınında çıkan haberlerde, Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de Kovid-19 çıkmasının ardından Bolsonaro'ya da yapılan ilk testin sonuçlarının pozitif olduğu iddia edilmişti.

URGENTE

O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODia https://t.co/2dyE5w6njA — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020

Gün boyunca resmi konutundan ayrılmayan Bolsonaro'nun sabah saatleriyde maske ile görüntülendiği belirtilmişti.

© REUTERS / ADRIANO MACHADO Bolsonaro, sabah saatleriyde maske ile görüntülendi

​Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılar ile akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Bolsonaro daha önce gazetecilere verdiği bir demeçte, finansal piyasalarını sarsan koronavirüsün medyanın uydurduğu bir 'fantezi' olduğunu söylemişti.