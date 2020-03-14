Kayıt
00:35 14 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor

    © REUTERS / Francis Kokoroko
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (639)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104153/89/1041538912_0:5:2738:1546_1200x675_80_0_0_f6f31d1656b2a9830538558b320f2ab5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003141041594003-afrikada-koronavirus-vakalari-ve-onlemleri-artiyor/

    Sudan ve Gambiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında virüsün etkili olduğu ülkelere ziyaretler yasaklanırken, Senegal’de ise koronavirüs vaka sayısı bir günde iki katına çıkarak 21'e yükseldi.

    Sudan Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, virüsün yayılmasının önlenmesi için hükümetin aldığı kararları açıkladı.

    Tum, tüm konferans ve toplantıların iptal edildiğini, virüsün etkili olduğu ülkelere ziyaretlerin yasaklandığını ve tüm spor müsabakalarının ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

     Bakan Tum, bu önlemlerin 30 Haziran’a kadar süreceğini ifade etti.

    Sudan Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ay başında başkent Hartum'a gelen 50 yaşlarında bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün özel bir hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

    Hükümet, virüse karşı alınan önlemler kapsamında Mısır'a açılan Eşkit ve Erkın kara hudut kapıları ile Halfa en-Nehri deniz hudut kapısının kapatıldığını ve Mısır, Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ile İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirdiğini açıklamıştı.

    Senegal’de vaka sayısı 21'e yükseldi

    Senegal’de Kovid-19 vaka sayısı bir günde 11 artarak 21’e çıktı.

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Pasteur Enstitüsünde daha önceki bir vakanın temasta bulunduğu ve semptom gösteren kişilere yapılan testlerin 11’inin pozitif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, hastaların 16’sının İtalya’dan gelen bir Senegalliyle temas sonucu virüsü kaptığı belirtildi.

    Gambiya yurt dışı seyahatler yasakladı

    Batı Afrika ülkesi Gambiya'da da virüs nedeniyle hükümet yetkililerine yurt dışı seyahatler yasaklandı.

    Gambiya Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dünyada hızlı yayılan koronavirüs nedeniyle hükümet yetkililerin tüm yurt dışı seyahatlerinin yasaklandığı belirtildi.

    Afrika kıtasında Sudan'la birlikte Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

    Kıtadaki 188 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (639)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Temizlik malzemeleri ve kağıt havluların olduğu reyonlardaki ürünlerin neredeyse tükendiği tespit edildi. Fotoğrafta: ABD'nin Kaliforniya kentindeki bir markette boşaltılmış raflar.
    Dünyada koronavirüs paniği: Marketlerde raflar boşaldı
    Karikatür
    Trump, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak bütün seyahatleri 30 gün boyunca yasakladı
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet