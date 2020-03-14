Güreş Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibarıyla sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca durdurulmuştur."
Türkiye Güreş Federasyonu, koronavirüs salgını ile ilgili sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibarıyla sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca durdurulmuştur."
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