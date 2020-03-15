Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü

OAC Sağlık Bakanı Pierre Somse, basına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta ülkeye gelen 74 yaşındaki bir İtalya vatandaşına yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

Hastanın ailesiyle birlikte karantinaya alındığını belirten Bakan Somse, alarm durumuna geçildiğini ifade etti.

Öte yandan hükümet, 2012'deki siyasi krizden bu yana iç savaşın sürdüğü ve silahlı grupların etkin olduğu ülkede virüsün yayılmasını önlemek için bir dizi tedbir aldı.

Buna göre salgının görüldüğü ülkelerden gelenler, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Diğer yandan kamu çalışanlarının bu ülkelere seyahatleri kısıtlanırken, kamusal alanlardaki büyük toplanmalar yasaklandı.

Ayrıca yurt dışındaki vatandaşların, ikamet ettikleri ülkelerde kalmaları tavsiye edildi.

Afrika kıtasında OAC ile birlikte Senegal, Eswatini, Ruanda, Namibya, Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki 261 virüs vakasının 4’ü ölümle sonuçlandı.